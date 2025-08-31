A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

PM da ROCAM prende homem e apreende simulacros após assalto no Japiim, em Manaus

Vítima foi abordada por dois criminosos em motocicleta durante entrega na zona Sul de Manaus.

Por Marcia Jornalist

31/08/2025 às 19:24

Ver resumo

Notícias policiais – Na tarde deste domingo (31), policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM) prenderam um homem e apreenderam dois simulacros de arma de fogo após um assalto ocorrido na rua Nova Brasília, bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo informações da polícia, a vítima realizava uma entrega quando foi surpreendida por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. Durante a abordagem, os assaltantes anunciaram o roubo usando os simulacros para intimidar a vítima.

A rápida intervenção da equipe da ROCAM possibilitou a prisão de um dos suspeitos, enquanto o outro conseguiu fugir do local.

PUBLICIDADE

O homem detido, juntamente com os dois simulacros apreendidos, foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A ação demonstra o trabalho eficiente das forças de segurança no combate a crimes de rua, especialmente roubos que colocam em risco a integridade das vítimas e a segurança pública.

LEIA  MAIS: Colisão entre moto e carro na União da Vitória deixa dois jovens feridos em Manaus; Veja

As investigações seguem para tentar localizar e capturar o segundo envolvido no crime, que permanece foragido. A polícia reforça o alerta para que a população mantenha a atenção e colabore com denúncias que possam auxiliar na prevenção e resolução de delitos.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Manaus

Colisão entre moto e carro na União da Vitória deixa dois jovens feridos em Manaus; Veja

Motociclistas sem capacete colidiram contra veículo na zona leste.

há 33 minutos

Esporte

Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão

Santos fica no zero com Fluminense na estreia de Juan Pablo Vojvoda.

há 1 hora

Manaus

Reizo Castelo Branco homenageia o pai Sabino Castelo Branco que completa 61 anos

Sabino, ex-deputado federal que enfrenta recuperação após AVC, recebe mensagem emocionada nas redes sociais.

há 2 horas

Polícia

Investigadora da PC/AM se entrega após uso de falso mandado de prisão em Manaus

Viviane Monteiro foi presa preventivamente por invadir residência com mandado falso e roubar valores e objetos da vítima.

há 3 horas

Brasil

Policial Penal é preso após atirar em motoboy que recusou subir no apartamento; Veja

Agente foi detido em Taquara, afastado das funções e está sob investigação após disparo contra entregador Valério Júnior.

há 3 horas