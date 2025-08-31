PM da ROCAM prende homem e apreende simulacros após assalto no Japiim, em Manaus

Notícias policiais – Na tarde deste domingo (31), policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM) prenderam um homem e apreenderam dois simulacros de arma de fogo após um assalto ocorrido na rua Nova Brasília, bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

Segundo informações da polícia, a vítima realizava uma entrega quando foi surpreendida por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. Durante a abordagem, os assaltantes anunciaram o roubo usando os simulacros para intimidar a vítima.

A rápida intervenção da equipe da ROCAM possibilitou a prisão de um dos suspeitos, enquanto o outro conseguiu fugir do local.

O homem detido, juntamente com os dois simulacros apreendidos, foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A ação demonstra o trabalho eficiente das forças de segurança no combate a crimes de rua, especialmente roubos que colocam em risco a integridade das vítimas e a segurança pública.

As investigações seguem para tentar localizar e capturar o segundo envolvido no crime, que permanece foragido. A polícia reforça o alerta para que a população mantenha a atenção e colabore com denúncias que possam auxiliar na prevenção e resolução de delitos.