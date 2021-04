PM deflagra operação “Marfim” e interrompe ‘rolezinho’ no Novo Aleixo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Amazonas, desencadeou a operação “Marfim”, neste domingo (25/04), e interrompeu ‘rolezinho’ que ocorria na Ponte do Sete, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Ao todo, dezesseis motocicletas foram retidas por irregularidades de trânsito.

A ação policial ocorreu com apoio da 9ª e da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e teve como base denúncias da população, que reclamou da constante realização de eventos desse tipo. Ao chegar no local, as equipes identificaram grande aglomeração de pessoas e, ao fazer a fiscalização, identificou as irregularidades.

De acordo com o relatório da operação, as equipes flagraram o grupo cometendo infrações de trânsito na área, previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Havia problemas como falta de equipamento obrigatório, licenciamento em atraso, falta de placa e alteração de características do veículo.

Para acionamentos emergenciais, a população deve ligar para o 190, o serviço oficial de chamadas da Polícia Militar. Denúncias devem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).