PM é presa suspeita de matar ex-marido após vê-lo com outra mulher

Redação AM POST

A policial militar, Kelly Monique Lopes, de 37 anos, foi presa em flagrante no último sábado (11) por suspeita de matar o ex-marido, Fábio Rocha, ao encontrá-lo com outra mulher. O caso ocorreu no condomínio Vale do Ipê, em Bom Jesus do Itabapoana – cidade da região Norte Fluminense.

Continua depois da Publicidade

De acordo com informações da PM, no local do crime, Kelly alegou que o ex-companheiro que também era policial militar, foi morto por disparos realizados por homens encapuzados que haviam passado pelo local de carro. Ela afirmou ainda que o veículo era um Citroen, cor prata e de placa não identificada.

No entanto, a versão da policial foi desmentida por uma testemunha que ficou muito assustada na presença da militar. A mulher chegou a passar mal e desmaiar no local. Posteriormente, ela revelou à polícia que a autora dos disparos teria sido a ex-mulher dele.

Ainda de acordo com a PM, a arma da policial foi apreendida juntamente com um carregador com oito munições. A pistola do subtenente, baleado no local, também foi recolhida. A arma estava na cintura da ex-mulher dele e tinha um carregador com 15 balas.