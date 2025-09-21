A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

PM flagra flanelinhas extorquindo motoristas durante show da Klesssinha em Manaus: “alguns estão cobrando R$150”

Polícia Militar flagrou a prática.

Por Beatriz Silveira

21/09/2025 às 11:30 - Atualizado em 21/09/2025 às 14:16

Ver resumo

Notícias Policiais – A Polícia Militar flagrou a atuação de flanelinhas durante o show de Klesssinha, em Manaus, com relatos de extorsão a motoristas que buscavam estacionar nas imediações do evento. De acordo com as informações divulgadas, “alguns estão cobrando R$ 150” para permitir a parada de veículos em áreas públicas, prática que caracteriza cobrança irregular e intimidação contra condutores.

PUBLICIDADE

Segundo o que foi registrado, a abordagem dos flanelinhas ocorreu em pontos próximos ao local do show, afetando quem chegava para acompanhar a apresentação. Os valores mencionados — que teriam alcançado R$ 150 — foram apontados como motivo de revolta entre frequentadores, que relataram constrangimento ao se recusarem a pagar. A presença da PM se deu no contexto do acompanhamento do fluxo de público e trânsito na região.

Leia também: Manifestantes vão as ruas em Manaus protestar contra anistia e ‘PEC da Blindagem’

PUBLICIDADE

A atuação dos flanelinhas, associada a pedidos de dinheiro para liberar vagas em vias públicas, expôs o clima de insegurança entre quem tentou estacionar no entorno do evento. As denúncias sobre as cobranças reforçaram a necessidade de fiscalização e de acompanhamento das autoridades para coibir a prática de exigência de valores em via pública sem respaldo legal.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Mega-Sena não tem ganhador e acumula com prêmio de R$ 48 milhões

Concurso 2917 não teve acerto das seis dezenas.

há 2 horas

Brasil

Homem é preso suspeito de planejar ataque terrorista em Brasília

Investigações miram logística e possíveis coautores de plano de ataque.

há 2 horas

Brasil

Lula exclui EUA da reunião “Democracia Sempre” paralela à Assembleia-Geral da ONU

Encontro paralelo à Assembleia-Geral da ONU foca democracia, combate à desigualdade e à desinformação.

há 3 horas

Amazonas

Colisão entre bote e jet ski deixa três desaparecidos no Amazonas

Moradores relatam que o jet ski atingiu o bote por volta das 23h.

há 3 horas

Manaus

Bairros Coroado e Flores ficarão sem energia nesta segunda (22)

Concessionária programa desligamentos para serviços de manutenção e ampliação da rede.

há 3 horas