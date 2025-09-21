PM flagra flanelinhas extorquindo motoristas durante show Klesssinha em Manaus: “alguns estão cobrando R$150”

Notícias Policiais – A Polícia Militar flagrou a atuação de flanelinhas durante o show de Klesssinha, em Manaus, com relatos de extorsão a motoristas que buscavam estacionar nas imediações do evento. De acordo com as informações divulgadas, “alguns estão cobrando R$ 150” para permitir a parada de veículos em áreas públicas, prática que caracteriza cobrança irregular e intimidação contra condutores.

Segundo o que foi registrado, a abordagem dos flanelinhas ocorreu em pontos próximos ao local do show, afetando quem chegava para acompanhar a apresentação. Os valores mencionados — que teriam alcançado R$ 150 — foram apontados como motivo de revolta entre frequentadores, que relataram constrangimento ao se recusarem a pagar. A presença da PM se deu no contexto do acompanhamento do fluxo de público e trânsito na região.

A atuação dos flanelinhas, associada a pedidos de dinheiro para liberar vagas em vias públicas, expôs o clima de insegurança entre quem tentou estacionar no entorno do evento. As denúncias sobre as cobranças reforçaram a necessidade de fiscalização e de acompanhamento das autoridades para coibir a prática de exigência de valores em via pública sem respaldo legal.