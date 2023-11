PM invade casa e mata american bully com tiro na cabeça; veja o vídeo

A manicure Maria Edilene, 48, está denunciando policias militares pela morte de seu cão, um american bully, de 1 ano e meio, na última quinta-feira (9), dentro do quintal da casa dela. Conforme a moradora do bairro da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, região administrativa do DF, os policiais invadiram a residência em busca de drogas e acabaram matando o animal da família com um tiro na cabeça. O material entorpecente não foi encontrado.

Segundo Maria, o animal era dócil e não havia esboçado nenhuma reação durante a abordagem. “Não estou conseguindo lidar com nada. Quero justiça! Já registrei ocorrência, mas quero justiça”, disse. “Ele matou um membro da família, um cachorro dócil, carinhoso, nunca avançou em ninguém. Brincava com todas as crianças da rua, e morreu dessa forma tão cruel”, lamentou Maria. “Ele deu um tiro na cabeça do meu cachorro. Ele tinha a intenção de matar”.

“Na hora, nos disseram que estava procurando um suspeito e que se assustou com o cachorro”, relatou Maria. “A polícia não entra no Lago Sul, não invade uma mansão e mata um cachorro de bacana. Mas por ser comunidade, eles se sentem no poder de chegar e fazer o que querem”, completou a manicure ao Metrópole.

Vídeo: PM entra em casa e mata cachorro de moradora com t1ro na cabeça pic.twitter.com/ucNDLyzuA0 — AM POST (@portalampost) November 10, 2023

Em nota, a Polícia Militar informou que o policial foi “atacado” pelo cão de grande porte “durante a ocorrência de tráfico de drogas”. E que “para se defender, o policial desferiu um único disparo e alvejou o cão”.

A nota ainda completa. “A equipe realizava o patrulhamento quando avistou um homem, que ao perceber a aproximação dos policiais, jogou uma porção de drogas dentro de um lote.

Com o objetivo de apreender a droga, um militar adentrou o lote e neste momento foi atacado pelo referido cão. Após o disparo, moradores da região avançaram contra os policiais com o objetivo de libertar o suspeito de tráfico. Foi necessário o apoio de outras Unidades Especializadas da PMDF para conter os ânimos exaltados.

Durante o tumulto, o suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado. Sete homens e uma mulher foram presos por facilitar a fuga do detido, desacato e desobediência, sendo conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia”.

Segundo a polícia, a apreensão das drogas não foi feita por conta da população ter derrubado o policial em questão e atrapalhado a investigação. Também foi informado que o oficial não apresentou lesão e por isso não foi feito exame de corpo de delito.

Um boletim de ocorrência foi feito na 21ª DP (Taguatinga Sul) e as investigações seguem.”

