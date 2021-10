PM morre com suspeita de doença transmitida por carrapato durante curso

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um policial militar morreu com suspeita de febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato, durante o 7º Curso de Operações de Polícia de Choque. Após o caso, a instrução foi suspensa, como publicado na quinta-feira (21/10) no Boletim Interno da corporação por ordem do secretário Luiz Henrique Marinho Pires.

De acordo com nota da PM “exames complementares estão sendo realizados pelo Hospital da Fiocruz, onde o militar estava internado quando faleceu. Outros agentes que participavam do curso estão sendo acompanhados pelo Ambulatório de Febre do Instituto Oswaldo Cruz”.

Pelo menos um policial estaria internado em estado grave por ter sido picado por um carrapato. Um dos principais responsáveis pela transmissão da febre maculosa é o carrapato-estrela que passa a bactéria Rickettsia rickettsii.

Entre os sintomas da doença estão febre alta, náusea, vômitos e dor de cabeça. Com a evolução do quadro clínico, o paciente pode ter paralisia das pernas.

