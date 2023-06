PM pede prisão de agentes suspeitos de estuprar mulher durante serviço

Dois soldados e um subtenente da corporação, são investigados após suspeita de terem estuprado uma mulher durante serviço em Fortaleza, em janeiro de 2022. O pedido prisão preventiva foi feito pela Polícia Militar do Ceará.

“No tocante ao pedido de prisão preventiva a mesma tem que seguir o rito de passagem e manifestação do Ministério Público Militar para posteriormente ser analisada pelo juiz acerca de sua concessão”, disse a Polícia Militar.

Os três agentes investigados respondem a processo administrativo disciplinar pelo caso. Eles estão afastados do policiamento ostensivo há mais de um ano, mas seguem alocados em funções administrativas, recebendo salários.

“Atualmente nenhum deles está apto ao serviço operacional, podendo apenas concorrer a escalas administrativas”, informou a polícia.

O afastamento dos agentes foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 28 de janeiro de 2022.

O documento informa que a vítima estava acompanhada de amigos em um bar no Bairro Conjunto Ceará, na capital, mas ficou sozinha ao esperar a chegada do motorista por aplicativo. Neste momento, ela se aproximou do carro da polícia, e iniciou uma conversa com os militares. Foi quando os agentes ofereceram a carona alegando que o local para onde ela iria estava na rota deles.

“Pouco tempo depois de saírem do local, a viatura parou em uma estrada de barro, onde os policiais pediram para a vítima descer, não se recordando muito bem o que aconteceu depois, lembrando apenas que um dos policiais apertou seu seio e ficou sem o short e que foi estuprada pelo motorista da viatura e um segundo policial e, como estava com muito medo e sob efeito de álcool, não teve reação, e não se lembra se o terceiro lhe estuprou”, detalha o texto do DOE.

O documento diz ainda que depois do crime, os militares deixaram a vítima na casa de uma amiga dela, onde a mulher tomou banho e contou à moradora da residência o que aconteceu. Ela foi então a uma unidade policial contar o ocorrido e registrar um boletim de ocorrência. A mulher também realizou exame de profilaxia no Hospital São José.

Posteriormente, o laudo do exame constatou o estupro. O resultado consta na publicação do IPM no boletim de comando da corporação.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) chegou aos três militares após verificar quem fazia parte da equipe utilizando o determinado carro relatado pela vítima, no mesmo dia e horário. Dado o depoimento e o processo inicial, a CDG determinou na época por afastar os três militares e abrir um conselho de disciplina contra eles.

Redação AM POST