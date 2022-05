PM prende 15 pessoas e apreende drogas, 12 armas e mais de R$ 7 mil no Amazonas

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 15 pessoas durante os patrulhamentos realizados entre a manhã de segunda-feira (23/05) e as primeiras horas de hoje (24/05) no estado. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Autazes, Eirunepé e Presidente Figueiredo. Crimes como porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas motivaram a maioria das prisões.

Ao todo, foram apreendidas 455 porções de entorpecentes, 12 armas de fogo, 105 munições e mais de R$ 7 mil em espécie.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 32 anos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A ação aconteceu na rua Magnólia, onde o suspeito foi abordado e revistado pelos policiais. Com ele, foram apreendidas 128 porções de entorpecentes, entre cocaína e maconha, e um revólver calibre 38 com duas munições. O homem foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, dois homens, de 22 e 30 anos, foram presos por policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Na abordagem, foram encontradas com a dupla duas pistolas calibre 380, uma escopeta calibre 12, três espingardas calibres 20, 22 e 28, além de 79 munições. Doze porções de drogas, entre oxi e cocaína, e R$ 7 mil em espécie também foram apreendidas na ação. A dupla foi encaminhada ao 14º DIP.

Um homem de 70 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). Com ele, os policiais do município apreenderam 218 porções de oxi e material para embalo. O homem foi levado para a delegacia da cidade.