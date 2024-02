PM prende foragido da Justiça na zona leste de Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prendeu, na noite de sexta-feira (9), um foragido da Justiça, no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus.

Por volta das 21h30, os policiais militares foram acionados, via rádio, para verificar uma ocorrência de briga na rua Xerox, comunidade da Sharp.

A equipe policial foi ao endereço e se deparou com uma mulher relatando que o seu irmão estava sob efeito de drogas e que estaria discutindo com os moradores da casa, demonstrando violência.

Foi realizada consulta do nome do homem, no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que constatou um mandado de prisão pelo crime de roubo.

O homem foi preso e conduzido para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria