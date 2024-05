PM prende três homens envolvidos em casos de violência doméstica em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu três homens envolvidos em casos de violência doméstica, durante ocorrências diferentes registradas na noite de domingo (05/05), nas zonas norte, oeste e leste de Manaus.

Os policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 19h30, realizavam patrulhamento quando foram acionados, pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), informando ocorrência de violência doméstica, na rua 56, no bairro Cidade Nova.

Os PMs foram ao local da denúncia e ao chegarem foram abordados pela vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro dela durante desentendimento. O suspeito foi preso e levado à Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM).

Ainda na noite de domingo, os policiais militares da 21ª Cicom, em patrulhamento pelo bairro São Jorge, receberam informações, via rede rádio, informando que na rua Dom Pedro, do mesmo bairro, teria uma ocorrência de agressão física contra uma mulher.

Os policiais militares ao chegarem, encontraram a mulher sentada na calçada. A vítima relatou que o companheiro a agrediu e informou que ele não estava em casa. Foi iniciado a busca ao suspeito nas imediações. O homem foi encontrado em uma rua adjacente. Ele foi preso e conduzido à DECCM.

Já PMs da 28ª Cicom prenderam um homem, de 49 anos, após serem informados, via linha direta, de um caso de violência doméstica na rua Estrela do Mar, bairro Colônia Antônio Aleixo. A vítima informou que o ex-marido dela teria entrado no terreno da casa onde estava e feito ameaças.

A equipe policial encontrou o homem após realizar ronda nas proximidades da residência. Ele foi preso e conduzido à DECCM.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria