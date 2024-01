PM recupera veículo com restrição de roubo em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recuperou motocicleta Honda CG 160, de cor prata, placa QZW-4C49, com restrição de roubo. A ação ocorreu na rua Projetada, bairro Coroado 3, zona leste de Manaus.

A equipe policial foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 12h, que informou sobre um veículo abandonado no referido endereço.

No local, os policiais militares constataram a informação e fizeram contato com o proprietário. Além de encaminharem a ocorrência à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

