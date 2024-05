PM resgata casal que quase se afogou em rio no Amazonas

Notícias do Amazonas – Policiais da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), resgataram com vida uma mulher de 52 anos e um homem de 38 anos, que haviam caído, no rio Negro, em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). As duas vítimas não sabiam nadar e caíram, após terem se desequilibrado no momento do desembarque de uma embarcação.

A mulher estava na embarcação que havia parado na Base Arpão 2, para os procedimentos de fiscalização. Ao fazer o desembarque, a vítima, que não sabia nadar, acabou caindo entre a unidade policial e a lancha na qual viajava.

Um dos tripulantes da embarcação ao ver o acidente pulou para tentar resgatar a mulher, mas também acabou se afogando. Os policiais da CipCães, ao terem visto a tentativa de salvamento, pularam no rio, e conseguiram salvar e resgatar as duas vítimas.

”Eu quero agradecer aos policiais que se correram para nos salvar. Eu não sei nadar e quando a pessoa não sabe nadar, ela não sabe se defender dentro da água, mas graças a Deus, essas duas pessoas cruzaram nosso caminho hoje”, disse Ana Delma.

O comandante da lancha, Romisson da Silva, também aproveitou para agradecer aos policiais, que desempenharam com bravura o lema da PMAM, que é servir e proteger a população. “Eles salvaram não só uma vida, mas duas. Os policiais não pensaram duas vezes em salvar as duas vidas. Somos muito gratos a eles”, afirmou Romisson.

*Com informações da assessoria