A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

PMAM recaptura quatro foragidos e apreende drogas e arma em Manaus

A primeira prisão aconteceu no Centro, zona Sul, após uma denúncia anônima.

Por Beatriz Silveira

28/08/2025 às 22:07

Ver resumo

Notícias Policiais – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu, na última terça-feira (26), quatro foragidos da Justiça em diferentes bairros de Manaus. As ações ocorreram nas zonas Sul, Norte e Leste da capital e também resultaram na apreensão de drogas, dinheiro, arma de fogo e munições.

PUBLICIDADE

A primeira prisão aconteceu no Centro, zona Sul, após uma denúncia anônima. Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram e detiveram um homem que possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona Norte, no bairro Nova Cidade, um homem de 31 anos foi abordado pela 15ª Cicom durante patrulhamento de rotina. Após consulta no sistema, foi confirmado que ele também tinha mandado de prisão em aberto. O caso foi encaminhado ao 6º DIP.

PUBLICIDADE

Já na zona Leste, policiais da 29ª Cicom recapturaram um foragido de 30 anos no bairro Mauazinho. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, mas acabou detido. Durante a abordagem, foram encontrados 31 cigarros e porções de maconha e cocaína, além de R$ 12 em espécie e uma balança de precisão, indicando possível envolvimento com o tráfico de drogas.

A quarta prisão ocorreu no bairro Jorge Teixeira, também na zona Leste. A Força Tática localizou um homem de 38 anos em posse de um revólver calibre .38 e quatro munições. Ele foi levado ao 14º DIP.

A PMAM reforçou que a colaboração da população é essencial para a captura de criminosos e lembrou que denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelo número 190.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Ibama investiga influenciador Jon Vlogs por possível crime ambiental em vídeo com pirarucus em Manaus

Atividade turística praticada há 20 anos é questionada por maus-tratos e pode gerar multa milionária.

há 1 hora

Brasil

Moraes autoriza Bolsonaro a receber oficial de cartório em casa

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e, desde então, precisa que todas as suas visitas sejam aprovadas pelo STF.

há 2 horas

Brasil

Empresa acusa “Careca do INSS” de falsidade ideológica após uso indevido de nome em ministério

De acordo com informações obtidas via Lei de Acesso à Informação (LAI), Antunes esteve ao menos cinco vezes na sede da pasta.

há 2 horas

Amazonas

UEA avança em tratativas para convênio internacional com The Ohio State University, nos EUA

Segundo o reitor, a visita representa um passo estratégico na consolidação da universidade amazonense como referência em ensino.

há 2 horas

Amazonas

Prefeito de Maraã, Pastor Edir, é notificado pelo MP para reformar Conselho Tutelar após abandono

MP-AM destacou que a situação configura violação de direitos fundamentais, já que o Conselho é peça essencial na proteção das crianças.

há 2 horas