PMAM recaptura quatro foragidos e apreende drogas e arma em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu, na última terça-feira (26), quatro foragidos da Justiça em diferentes bairros de Manaus. As ações ocorreram nas zonas Sul, Norte e Leste da capital e também resultaram na apreensão de drogas, dinheiro, arma de fogo e munições.

A primeira prisão aconteceu no Centro, zona Sul, após uma denúncia anônima. Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram e detiveram um homem que possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona Norte, no bairro Nova Cidade, um homem de 31 anos foi abordado pela 15ª Cicom durante patrulhamento de rotina. Após consulta no sistema, foi confirmado que ele também tinha mandado de prisão em aberto. O caso foi encaminhado ao 6º DIP.

Já na zona Leste, policiais da 29ª Cicom recapturaram um foragido de 30 anos no bairro Mauazinho. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, mas acabou detido. Durante a abordagem, foram encontrados 31 cigarros e porções de maconha e cocaína, além de R$ 12 em espécie e uma balança de precisão, indicando possível envolvimento com o tráfico de drogas.

A quarta prisão ocorreu no bairro Jorge Teixeira, também na zona Leste. A Força Tática localizou um homem de 38 anos em posse de um revólver calibre .38 e quatro munições. Ele foi levado ao 14º DIP.

A PMAM reforçou que a colaboração da população é essencial para a captura de criminosos e lembrou que denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelo número 190.