PMs apreendem motos e abordam influenciador denunciado por organizar “rolezinhos” na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares abordaram um influenciador digital conhecido como Lucas Picolé, denunciado por organizar “rolezinhos”, e apreenderam cerca de 16 motos que estavam estacionadas na Avenida José Romão, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. O caso gerou muita revolta entre os moradores da área. Alguns se reuniram e atearam fogo em alguns objetos como forma de protesto contra a ação policial.

De acordo com os populares, no momento da ação policial estava ocorrendo um sorteio de uma moto organizado por Lucas Picolé.

A prática do “rolezinho”, reunião de centenas de motociclistas que percorrem as ruas da cidade, virou espaço para a realização de todo tipo de imprudência no trânsito e já chamou a atenção do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com registro de ocorrência que o AM POST teve acesso, os policiais estavam apurando uma denúncia e realizaram no local 56 notificações de trânsito com diversas irregularidades entre elas: equipamento obrigatório, licenciamento em atraso, falta de placa de identificação. O texto informa ainda que houve muita agressão verbal contra os PMs e descontentamento com a fiscalização, porém, ressalta que nenhum ato de imperícia, negligencia ou imprudência foi realizado pela guarnição.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Confira:



Mesmo com a revolta de moradores do local, nas redes sociais muitos internautas se posicionaram contra o influenciador que tem vídeo dando “cavalo de pau”, ato de empinar moto, nas ruas da capital. Além disso foi divulgada uma convocação de “rolezinho”.