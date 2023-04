PM’s discutem por escala de trabalho e sargento acaba morto

Redação AM POST

Nessa quarta-feira, 5, o sargento Rulian Ricardo Adriao da Silva foi morto após ser baleado pelo capitão Francisco Carlos Laroca Júnior devido a uma briga no interior da 4ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na zona sul de São Paulo.

De acordo com a polícia, o capitão informou que aconteceu uma discussão entre o sargento e uma colega. O conflito teria sido motivado por discordâncias em relação a escala de feriado de Páscoa.

Laroca declarou que interferiu na briga e questionou o que havia acontecido, na companhia do seu motorista, cabo Rizzo. No entanto, Rulian não gostou da atitude e apontou uma arma de fogo em sua direção. Ao ver a situação, o capitão reagiu e efetuou três disparos, enquanto o cabo disparou uma vez. O sargento foi atingido por dois tiros, um no pescoço e o outro no tórax.

O resgate foi acionado, porém o policial não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A arma de uso particular do sargento e as pistolas do capitão e do cabo foram apreendidas.