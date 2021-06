PMs e agentes da Força Nacional fazem cerco e prendem suspeito de furtar casa de policial em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Alef Madeira Costa, 28, foi preso suspeito de assaltar a casa do diretor do Instituto de Criminalística na manhã desta segunda-feira (21), no Conjunto Ipase, no bairro Compensa, Zona Oeste. Na ação foram apreendidos dois cordões, um projetor, dois relógios, anéis, além de outros objetos.

Há pelo menos duas semanas ele estava sendo denunciado por furtos na área. Além da residência do policial civil, outras casas também foram alvos do acusado. Após denúncia de um vizinho que viu o momento em que Alef deixava o imóvel, ele foi preso por policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e homens da Força Nacional em uma das ruas do bairro.

Após receber denúncia, via Centro Integrado de Operações e Segurança (Ciops), sobre os furtos ocorridos, a guarnição da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na viatura 6110, foi ao local e fez contato com as vítimas que acionaram o 190, as quais afirmaram que um indivíduo invadiu suas casas e furtou vários objetos, em seguida fugiu.

De imediato, os policiais com o apoio do efetivo da “Operação Mão de Ferro” iniciaram diligências na área e localizaram o suspeito na rua B, conjunto Ipase, do referido bairro.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material furtado, ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais previstos em lei. Na delegacia, informaram que o envolvido tem passagem pela polícia por furto.

A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.