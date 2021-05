PMs resgatam mulher que era mantida em cárcere privado pelo companheiro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do Ronda Maria da Penha (RDP) resgataram nesta quinta-feira (27/05), por volta das 14h30, uma mulher em situação de violência doméstica, mantida em cárcere privado pelo companheiro na residência do casal, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

O resgate da vítima ocorreu após denúncia anônima e foi realizado em ação integrada com equipe de policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), contando também com o acompanhamento da equipe multiprofissional do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem). Após confirmar os maus-tratos por parte de seu marido, que não estava na casa no momento do resgate, a vítima foi conduzida até a sede da DECCM, de onde foi encaminhada para um abrigo.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas ou ser vítima dessas infrações, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. Denúncias de violência contra a mulher também podem ser feitas no “Linha Direta” RMP (92) 98842-2258 ou diretamente na Unidade Policial localizada na avenida Sávio Belota, s/nº, conj. Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.