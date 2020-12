PMs são presos suspeitos de sequestrar empresário em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares foram presos na tarde desta quarta-feira (16) por equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) após serem encontrados vigiando o cativeiro de um empresário que havia sido sequestrado na noite de terça-feira (15), no bairro de Educandos, zona Sul.

No cativeiro, localizado na rua Egito, bairro Parque das Nações, zona Norte de Manaus, estavam os cinco homens identificados como PMs mas outros três envolvidos no sequestro, que estão foragidos, teriam saído do local para receber o dinheiro do resgate. No local foram encontrados chips de celular, balaclava, fardamentos da Polícia Civil e dois carros.

Os policiais encaminharam os suspeitos para a sede da DEHS na zona leste da Manaus para procedimentos cabíveis.

Em nota a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) disse que serão abertos procedimentos administrativos e um Inquérito Policial Militar para aprofundar a apuração dos ilícitos. Além disso o titular da pasta, coronel Louismar Bonates, determinou que a Corregedoria-Geral acompanhe o caso e adote todas as medidas cabíveis.