Polícia alerta sobre comércio e consumo de drogas no Festival de Parintins

Com a proximidade dos festejos da 55º Festival Folclórico de Parintins, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de junho, naquele município (a 369 quilômetros de Manaus), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) alerta as pessoas que irão prestigiar o evento para estarem atentas caso presenciem a comercialização e consumo de drogas durante o festival, bem como quanto aos cuidados a serem tomados.

De acordo com a delegada Tamara Albano, diretora do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), o crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que descreve 18 condutas que caracterizam o ilícito. Por essa razão, esse delito é caracterizado como um crime de ação múltipla, pois sua consumação ocorre com a prática de qualquer uma destas 18 condutas previstas na legislação.

“Ou seja, comprar, vender, produzir, entregar, distribuir entorpecentes, mesmo que de graça, sem autorização ou em desacordo com a lei, define o crime, independente se a droga chegou ao seu destino, ou se ela foi distribuída para terceiros. O ato criminoso se consuma com o próprio transporte dessas drogas”, descreve a delegada.

Em alusão ao Festival de Parintins, Tamara relatou que existe o uso de entorpecentes em eventos de grande porte, já que a aquisição da droga em si é fácil e normalmente acontece, seja por grupo de amigos ou por pessoas que estão naquele local para vendê-las.

“Nestas festas é muito importante que se tenha cautela com o local para onde vai. Atenção com as pessoas que estão ao seu redor, não receba alimentos cujas embalagens estejam violadas, cuidado com bebidas que forem oferecidas por terceiros, principalmente as abertas, já que você não viu como foram manipuladas. Não experimente entorpecentes e não se deixe levar pelo prazer momentâneo. Seja cauteloso com a sua vida”, afirma Tamara.

A autoridade policial comentou que o Departamento de Polícia do Interior (DPI), da PC-AM, tem uma programação, que contará com mais de 70 policiais, que atuarão para reforçar a segurança dos turistas e de todos os presentes no Festival.

“É importante destacar que, se você tiver qualquer informação sobre algum crime cometido e queira denunciar para a Polícia Civil, basta se dirigir à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, ou também à Delegacia do Turista, que será implementada. Nestes dois locais, você poderá levar as informações necessárias, com responsabilidade, para serem apuradas, e as respostas à sociedade serão dadas em pronto momento”, ressaltou a delegada.