Polícia apreende 10 quilos de maconha avaliados em R$ 150 mil em Manaus

A Polícia Civil do 6º DIP em Manaus apreendeu neste sábado (28) dez quilos de maconha tipo skunk em uma embarcação no porto do bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. A droga, avaliada em R$ 150 mil, era proveniente do município de São Gabriel da Cachoeira. Apesar da apreensão, ninguém foi preso.

Segundo informações recebidas pela Polícia Civil do 6º DIP, duas malas com entorpecentes foram enviadas para Manaus. A equipe recebeu informações sobre a embarcação no porto do bairro São Raimundo e realizou a abordagem, encontrando os dez quilos de maconha skunk. No entanto, não havia ninguém presente no local no momento da apreensão.

As investigações estão em andamento para identificar a propriedade da droga e o destino para onde ela seria levada. A polícia trabalha para descobrir os envolvidos no transporte e distribuição do entorpecente.

A apreensão de drogas em embarcações tem sido uma prática recorrente no estado do Amazonas. A região, com vasta rede de rios, facilita o transporte de entorpecentes, especialmente de áreas mais isoladas e de difícil acesso.

A Polícia Civil tem intensificado as investigações e operações para combater o tráfico de drogas na região. A apreensão de mais de dez quilos de maconha skunk demonstra a efetividade das ações realizadas pelas autoridades locais na luta contra o tráfico.

Redação AM POST*