Polícia apreende armas de fogo em Manaus durante operações

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu duas armas de fogo em ocorrências registradas na tarde e na noite de segunda-feira (15/01), nos bairros Redenção, zona centro-oeste de Manaus, e Tarumã, zona oeste. Em uma das ações, um homem, de 28 anos, foi preso.

Policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento no bairro Tarumã, quando identificaram alguns homens em atitude suspeita. Na ocasião, eles fugiram, mas foi encontrada uma espingarda de calibre 36 com três munições intactas.

Já no bairro Redenção, a equipe da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para atender ocorrência de arma de fogo, na rua da Cachoeira. Em diligências no local, um homem foi encontrado com uma arma 9 milímetros com dez munições intactas.

As duas ocorrências foram encaminhadas para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria