Polícia apreende cerca de 16 toneladas de pirarucu seco no interior do Amazonas

Amazonas – Uma embarcação pesqueira foi apreendida, na madrugada desta terça-feira (26/09), carregando cerca de 16 toneladas de pirarucu seco ilegal. A apreensão foi feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), através de policiais da operação Hórus, que atuam na Base Fluvial Arpão I, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

A embarcação, chamada Jean e Juliana, foi interceptada por volta das 4h, durante uma inspeção. Na abordagem, a equipe encontrou no compartimento de carga, vários sacos de fibra e plástico contendo pirarucu seco. O peixe estava coberto por sacos de gelo.

Ao ser questionado pelos policiais, o responsável pela embarcação informou que transportava 13 toneladas do produto, proveniente do município de Tefé e comunidades do Rio Copeá, com destino à cidade de Manaus.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o homem não possuía documentação fiscal para transportar o pescado. O suspeito afirmou à polícia que pretendia vender o produto na Feira Manaus Moderna.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) verificaram que, no total, a embarcação transportava cerca de 16 toneladas de peixe, aproximadamente três toneladas a mais do que o declarado.

Tanto o pescado quanto a embarcação foram confiscados. O responsável pelo transporte foi encaminhado à Polícia Civil (PC-AM) por suspeita de crime ambiental. A polícia estima que a ação tenha causado um prejuízo de R$550 mil ao crime.

