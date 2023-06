Polícia apreende com Lucas Picolé drogas sintéticas, munições de fuzil e produtos falsificados em sua loja em Manaus

Agentes da Polícia Civil do Amazonas cumpriram na manhã desta quinta-feira (29), mandado de busca e apreensão na loja de roupas Lucca Conceito, localizada no Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus, pertencente ao influencer Lucas Picolé, preso durante deflagração da Operação Dracma, que apura a participação de influenciadores digitais de Manaus em esquema fraudulento de rifas clandestinas e diversos crimes na capital. Os blogueiros Mano Queixo e Isabelly Aurora também são alvos da ação.

Lucas foi preso na casa dele localizada, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, onde a polícia encontrou drogas sintéticas e munições de fuzil. As buscas também seguiram na loja dele onde diversos produtos falsificados foram apreendidos e levados para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A polícia apreendeu também carros de luxo pertencentes aos influenciadores. Entre os modelos estão uma BMW de cor branca e uma Porsche, cor preta, todos com as placas adulteras.

O delegado Cícero Túlio, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), falou em coletiva de impresna sobre as apreensões.

“Durante as buscas foram apreendidos não só os veículos de luxo como também durante ação na loja do Lucas foram apreendidos ali mais de uma tonelada de produtos falsificados além de notas e cupons que atestam o recebimento dos valores decorrentes da prática da pirataria“, disse

“Durante o curso das diligencias, o Lucas tentou se desfazer de dois celulares e da chave de um dos automóveis de luxo, uma BMW. Durante o procedimento de apreensão desses veículos foi encontrado no interior dessa BMW uma cerca quantidade de material entorpecente do tipo sintético, aproximadamente 170 unidades da droga denominada LSD, além de munições de fuzil, ele que ostentava nas redes sociais fotografias com fuzil, e também uma motocicleta com sinais de adulteração. Por conta disso ele foi flagranteado também por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e adulteração do sinal de identificação de veículo automotor“, completou.

