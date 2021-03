Polícia apreende drogas, arma de fogo e munições no ramal do Brasileirinho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no sábado (13/03), apreenderam drogas, arma de fogo e munições no ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus.

A ação aconteceu por volta das 17h, após denúncia via linha direta da 30ª Cicom, informando que pessoas estariam portando armas de fogo e comercializado entorpecentes em um sítio na estrada do Brasileirinho, no Km 4.

As guarnições das viaturas 6439 e 6444 foram até o local informado e não encontraram ninguém na propriedade. No entanto, ao realizarem buscas pelo local, os policiais encontraram e apreenderam uma espingarda calibre 28 com numeração suprimida; seis munições calibre 28 intactas; duas munições calibre 28 deflagradas; uma porção de maconha; e quatro trouxinhas de substância com características de oxi.

Diante dos fatos, todo o material apreendido foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as devidas providências.

* Com informações da assessoria de imprensa