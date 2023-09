Polícia apreende drogas avaliadas em R$ 20 mil dentro de lancha em porto de Manaus

A Polícia apreendeu quatro quilos de maconha tipo skunk, avaliadas em R$ 20 mil, dentro de uma lancha no porto do bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital. A droga é oriunda do município de São Gabriel da Cachoeira.

Segundo informações do delegado Ericsson Tavares, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações começaram após os agentes receberem várias denúncias informando que uma lancha chegaria ao porto com entorpecentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Com base nisso, nos deslocamos ao endereço, a fim de constatar a veracidade da informação, e avistamos a embarcação. Durante revista, encontramos uma mala contendo quatro quilos de maconha tipo skunk”, disse Tavares.

Os tabletes de maconha possuem marcas diferentes, o que indica que há mais de um dono. As investigações apontam que é um consórcio de comércio de drogas e eles agem dessa forma para que o prejuízo não seja tão grande para os grupos criminosos.

“Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para investigar quem são os donos das remessas de drogas, bem como para identificar para onde seriam enviadas”, informou o delegado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST