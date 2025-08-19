Polícia apreende drogas, dinheiro e balança de precisão em operação no Jorge Teixeira em Manaus

Notícias Policiais – Um homem de aproximadamente 28 anos, ainda não identificado, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (19), acusado de tráfico de drogas na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A ação foi realizada durante patrulhamento ostensivo da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Segundo informações da polícia, por volta das 3h, os militares perceberam o suspeito em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir correndo para um beco nas imediações, mas foi rapidamente interceptado e abordado pelos agentes.

Durante a revista, os policiais encontraram com o indivíduo três porções de drogas, sendo duas de oxi e uma de maconha, além de R$ 149 em dinheiro e uma balança de precisão, utilizados na comercialização dos entorpecentes. Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia.

O suspeito foi conduzido à 14ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram iniciados os procedimentos legais. Ele permanecerá à disposição da Justiça, à espera das decisões judiciais sobre o caso.

A ação da Cicom reforça o patrulhamento preventivo na zona leste da capital, com o objetivo de coibir a atividade de tráfico de drogas e garantir mais segurança à população local. Autoridades reforçam que a prisão em flagrante é uma das ferramentas essenciais para desarticular pontos de venda de entorpecentes e reduzir a criminalidade na região.