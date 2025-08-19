A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Polícia apreende drogas, dinheiro e balança de precisão em operação no Jorge Teixeira em Manaus

Prisões em flagrante reforçam a ação da polícia contra o tráfico de drogas na zona leste da capital.

Por Beatriz Silveira

19/08/2025 às 17:49

Ver resumo

Notícias Policiais –  Um homem de aproximadamente 28 anos, ainda não identificado, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (19), acusado de tráfico de drogas na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A ação foi realizada durante patrulhamento ostensivo da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

PUBLICIDADE

Segundo informações da polícia, por volta das 3h, os militares perceberam o suspeito em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir correndo para um beco nas imediações, mas foi rapidamente interceptado e abordado pelos agentes.

Leia também: Desembargador Domingos Chalub se aposenta no Tribunal de Justiça do Amazonas

PUBLICIDADE

Durante a revista, os policiais encontraram com o indivíduo três porções de drogas, sendo duas de oxi e uma de maconha, além de R$ 149 em dinheiro e uma balança de precisão, utilizados na comercialização dos entorpecentes. Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia.

O suspeito foi conduzido à 14ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram iniciados os procedimentos legais. Ele permanecerá à disposição da Justiça, à espera das decisões judiciais sobre o caso.

A ação da Cicom reforça o patrulhamento preventivo na zona leste da capital, com o objetivo de coibir a atividade de tráfico de drogas e garantir mais segurança à população local. Autoridades reforçam que a prisão em flagrante é uma das ferramentas essenciais para desarticular pontos de venda de entorpecentes e reduzir a criminalidade na região.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Crimes de facções criminosas passarão a ser equiparados a terrorismo, propõe Alexandre Ramagem

O deputado Alexandre Ramagem destacou que a medida busca reduzir a impunidade e o impacto do crime organizado.

há 30 minutos

Brasil

Casal detido com 188 kg de drogas é liberado pela Justiça em 24 horas

Juiz homologou flagrante, mas determinou investigação sobre suposta agressão de policiais.

há 31 minutos

Caiu na rede é post!

Pastor volta a ser filmado só que agora de calcinha vermelha e peruca loira; assista

Esse já é terceiro vídeo no qual o pastor Eduardo Costa aparece de calcinha e peruca em ruas de Goiânia.

há 39 minutos

Amazonas

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo critica visita de Janja a Manaus e diz que pautas do Amazonas são ignoradas

Maria do Carmo questionou se a primeira-dama chegou a andar pela BR-319.

há 1 hora

Polícia

Saiba quem é o policial preso por atirar no cantor de forró Dubarranco em Manaus

As motivações do crime ainda são desconhecidas.

há 1 hora