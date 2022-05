Polícia apreende em embarcação mais de 150 quilos de drogas avaliados em mais de R$ 2 milhões no Amazonas

Redação AM POST

Policiais da Base Fluvial Arpão prenderam cinco pessoas e apreenderam mais de 150 quilos de drogas durante ações distintas da operação Hórus, neste fim de semana. As apreensões causaram um prejuízo de mais de R$ 2 milhões ao crime.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, destacou o resultado positivo obtido através das ações policiais coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), através do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), no interior.

“Estamos realizando várias operações no interior, um exemplo que aconteceu neste final de semana na Base Arpão. Tivemos apreensões de entorpecentes como cocaína e skunk, gerando um prejuízo de mais de R$2 milhões para o crime”, disse.

Na noite de sexta-feira (20/05), os agentes realizavam a abordagem em uma embarcação oriunda do município de Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus), quando o cão policial Tyson identificou a presença de entorpecentes em uma peça automotiva agrícola. Ao todo, estavam escondidos nove pacotes de drogas, pesando mais de 2,7 quilos.

Em outra ocorrência, já nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (23/05), durante uma abordagem de rotina na embarcação F/B Leão de Judá, os policiais observaram que uma passageira, que estava em um dos camarotes, apresentava atitude suspeita. Os agentes continuaram realizando as buscas e encontraram os entorpecentes no forro.

Ao todo, foram apreendidos 132 tabletes de skunk, pesando 149 quilos. Durante a ação, cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas e uma adolescente foi apreendida por ato infracional análogo ao mesmo crime.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), a Base Fluvial Arpão visa o combate à criminalidade por meio fluvial, e integra as ações da operação Hórus, do Governo Federal.