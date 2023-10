Polícia apreende embalagem que seria de Fentanil, droga que mais mata nos EUA

A “Operação Maré” realizada na última segunda-feira (9) nas comunidades do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, pelas forças de segurança do governo do Rio de Janeiro apreendeu o que seriam amostras de fentanil. As informações são do G1.

A embalagem em que estaria a droga, que é um anestésico 50 vezes mais viciante que a heroína e cem vezes mais forte do que a morfina, foi apreendida em uma casa na Nova Holanda por agentes de segurança.

O material apreendido foi levado para a Cidade da Polícia e passará por perícia para ter sua veracidade e quantidades apuradas.

Caso seja confirmada, essa é a primeira apreensão de fentanil no Rio de Janeiro, droga que virou epidemia nos Estados Unidos, e mata quase 300 pessoas por dia.

O fentanil já havia aparecido no Brasil em uma apreensão, em março desse, ano no Espírito Santo.

Nove prisões – sendo três em flagrante por receptação e as outras seis por mandados de prisões expedidos – foram feitas. Também já foram apreendidos 17 veículos, 1 fuzil, além de carregadores, artefatos explosivos, radiocomunicadores e mais de 29 toneladas de barricadas foram retiradas das ruas.

*Redação AM POST