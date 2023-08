Polícia apreende embarcação com carnes e animais ilegais no porto do São Raimundo em Manaus

A Polícia interceptou, na manhã desse domingo (20), uma embarcação que estava transportando dezenas de quilos de carne de caça e animais silvestres de forma ilegal no porto São Raimundo, Zona Oeste da capital. A carga estava vindo do município de Barcelos, no interior do Amazonas, e o principal suspeito pelo crime é o condutor do barco, intitulado de “Salmo 23”.

De acordo com informações da 5° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os agentes acionaram o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAM) para os devidos procedimentos e as carnes foram conduzidas até o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A situação foi considerada um crime ambiental já que, entre as carnes apreendidas, estavam pacas, pescado, manta de pirarucu e tracajás.

A Polícia Civil informou que a carga apreendida será doada a uma instituição sem fins lucrativos, cujo nome não foi identificado por proteção ao local.

Redação AM POST