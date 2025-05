Polícia apreende mais de 200 kg de drogas em operação no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Uma operação da Polícia Civil do Amazonas resultou na apreensão de mais de 200 quilos de drogas na comunidade Piloto, situada na zona rural de Barcelos, no último dia 25 de abril. A ação ocorreu após uma denúncia anônima e revelou uma estrutura ligada ao tráfico que utilizava o Rio Negro como rota de transporte dos entorpecentes até a capital, Manaus.

Durante a operação, os agentes encontraram também duas pistolas calibre 9 mm, diversas munições, galões de combustível armazenados de forma irregular e um equipamento de internet via satélite modelo Starlink — tecnologia frequentemente usada por organizações criminosas para manter comunicação em áreas remotas.

Segundo o delegado Marcos Antônio, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos, a investigação teve início após a unidade receber a denúncia sobre o combustível irregular. A partir dessa informação, a equipe montou um cerco estratégico para apurar os fatos e interceptar os responsáveis.

As evidências levantadas indicam que a droga seria transportada por embarcação, utilizando o Rio Negro, uma das principais rotas do narcotráfico no estado. Nenhum suspeito foi preso no momento da apreensão, mas a polícia segue com as investigações para identificar e capturar os envolvidos.

A ação reforça a importância da denúncia anônima e da vigilância nas comunidades do interior no combate ao tráfico de drogas.