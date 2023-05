Polícia apreende motocicletas com descargas alteradas no AM

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), apreendeu, de fevereiro a maio deste ano, diversas descargas de motocicletas adulteradas. As apreensões fizeram parte da Operação Candron, que contou com apoio da Policia Militar do Amazonas (PMAM) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

De acordo com o investigador de polícia Gonzaga Rezende, titular da unidade policial, a operação foi deflagrada após várias denúncias de perturbação do sossego público dos cidadãos, em razão dos barulhos causados pelos materiais.

“Tivemos como objetivo apreender essas descargas e, também, verificar motocicletas com supostos registros de furtos ou roubos, assim como coibir a prática de crimes”, disse.

Conforme o gestor, foram fiscalizadas 290 motocicletas e, desses, 105 escapamentos irregulares foram apreendidos e também destruídos na segunda-feira (22/05).

Redação AM POST