Polícia apreende quase 30kg de drogas no Aeroporto Internacional de Manaus

Redação AM POST

Cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos no último sábado (7) no Aeroporto Internacional de Manaus.

Durante a fiscalização da Receita Federal foram identificadas duas bagagens suspeitas. As malas foram indicadas pelo agente Odin, da Equipe de Cão de Faro da Receita Federal. Após serem submetidas ao escâner, foi possível confirmar a presença de material orgânico suspeito.

O agente canino Deco também sinalizou drogas em outras duas malas, que foram submetidas ao escâner. Novamente confirmada a presença das drogas.

Foram encontrados 28 tabletes de maconha tipo skunk, envolvidos em plástico, pesando 29,4 kg. As duas pessoas estavam indo para uma cidade da região sudeste do país, a prisão foi realizada e as duas pessoas irão responder por tráfico de drogas.