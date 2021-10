Polícia apreende quelônios destinados à venda clandestina no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam, na noite de segunda-feira (18/10), 11 quelônios em uma embarcação que trafegava pelo rio Solimões, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O responsável pelo transporte dos quelônios foi detido por crime ambiental.

De acordo com informações dos policiais, por volta das 23h, as equipes avistaram uma embarcação de pequeno porte, descendo o rio Solimões, com o motor desligado e sem iluminação. Com a atitude suspeita, os policiais foram até o barco e realizaram a abordagem.

Durante a vistoria na embarcação, foram encontrados 11 quelônios, que estavam escondidos em sacos de fibra. O responsável pela embarcação contou às equipes que os quelônios seriam destinados à venda clandestina no município de Coari.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental. Os quelônios também foram apresentados na delegacia e, posteriormente, foram reinseridos ao habitat natural.

Base Arpão – Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.