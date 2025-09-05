A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia apreende R$ 5 milhões em cocaína escondida em barco no Amazonas

Durante as buscas, o cão policial Xerife sinalizou a presença de entorpecentes nos armários da tripulação.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 20:07

Notícias de Polícia – Uma operação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) resultou na prisão de três homens e na apreensão de 102 tabletes de pasta-base de cocaína, avaliados em R$ 5 milhões. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (4), na Base Fluvial Arpão 2, em Coari, a 363 quilômetros de Manaus.

De acordo com o relatório policial, por volta das 23h, agentes abordaram o barco F/B M Monteiro, que transportava passageiros e cargas, vindo de Tabatinga com destino a Manaus.

Cão farejador localizou a droga

Durante as buscas, o cão policial Xerife sinalizou a presença de entorpecentes nos armários da tripulação, próximos aos banheiros. No local, foram encontrados quatro tabletes. As buscas continuaram e o animal indicou novamente a presença de drogas na parte superior do convés, escondidas entre os pisos e em uma coluna horizontal.

Os entorpecentes estavam camuflados e presos à estrutura da embarcação com ímãs, dificultando a localização.

Após entrevista com os tripulantes, os policiais identificaram um homem de 27 anos como responsável pelo transporte da droga. O suspeito acabou apontando a participação de outros dois homens, de 24 e 21 anos, que também foram presos em flagrante.

Todo o material passou por análise do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que confirmou se tratar de pasta-base de cocaína. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) estimou que a apreensão causou um prejuízo de aproximadamente R$ 5 milhões ao crime organizado.

