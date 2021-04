Polícia apreende sete adolescentes por homicídio, roubo e tráfico em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Sete mandados de busca e apreensão por sentença condenatória contra adolescentes foi cumprida ao longo desta semana, pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), em diferentes zonas de Manaus, durante a operação ‘Cooper-Ação’. A operação contou com o apoio do Ministério Público (MP) e Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da DEAAI, as investigações iniciaram na segunda-feira (26), quando foi levantada pelas equipes os endereços dos adolescentes do sexo masculino, com idade entre 15 e 16 anos.

Segundo a delegada, os adolescente que possuem envolvimento com os crimes de tráfico de drogas, roubo majorado, tentativa e homícidio, podem pegar condenação de até três anos.

“Os mandos em sua maioria são decorrentes de roubo a estabelecimentos, celulares de pedestres, teve um caso de tráfico de drogas e tentativa e homicídio”, disse.

Continua depois da Publicidade

Os sete adolescente serão encaminhados aos Centros Socioeducativos da cidade, sendo que quatro deles irão para o Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, dois para o Dagmar Feitosa, e um vai responder em semiliberdade.

* Com informações da assessoria de imprensa