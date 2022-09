Polícia argentina vasculha casa de brasileiro que tentou matar Cristina e acha duas caixas com 100 balas

Redação AM POST

A Polícia Federal argentina já vasculhou o último domicílio do brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel no país, preso após tentar matar a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, localizado no município de San Martín, na região da grande Buenos Aires.

A casa é um conjugado numa casa térrea, e nele foram encontrados, segundo relatório policial, duas caixas de munições marca Magtech, calibre 9mm, que continham, no total, 100 balas. Também foram apreendidos um computador laptop marca HP e documentos pessoais de Sabag Montiel e familiares.

Ele foi acusado de tentativa de homicídio agravado. Pessoas com quem trocou mensagens no celular estão sendo chamadas para depor, em busca de possíveis cúmplices no atentado. O inquérito é conduzido pela juíza federal María Eugenia Capuchetti e pelo promotor federal Carlos Rívolo. O atacante será interrogado nesta sexta-feira diante dos dois.

Segundo informações, o proprietário que alugava o conjugado para o brasileiro, há apenas oito meses, confirmou que Sabag Montiel morava no local, com uma namorada argentina. Detido logo após a tentativa de assassinato, o brasileiro está agora na Superintendência de Investigações da Polícia Federal, na capital argentina, onde será interrogado. Depois de depor diante da Justiça, deve ser levado a uma prisão federal.

O brasileiro tinha em seu poder, ainda, um certificado de autorização para circular durante a pandemia, já que trabalhava como motorista de aplicativo, além de uma radiografia dental e outro certificado oficial por algum tipo de deficiência, que não foi informada.

Também foram encontrados documentos de sua namorada, identificada como Brenda Elizabeth Uriarte, de nacionalidade argentina.

