Polícia busca dupla condenada por homicídio de enfermeira na zona norte de Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), divulgou nesta terça-feira (29/07) as imagens de Alesson Pessoa Mota, 36, e Francisco de Almeida, 33, condenados pelo assassinato da técnica de enfermagem Viviane Costa de Castro, 36 anos. O crime ocorreu em 23 de maio de 2013, na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Os dois estão foragidos.

Segundo o delegado Fábio Aly, titular da DECP, a sentença foi proferida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri no último dia 9 de julho. Alesson, que era ex-noivo da vítima, foi condenado a 37 anos, 3 meses e 15 dias de prisão. Já Francisco de Almeida, ex-policial militar, foi sentenciado a 33 anos, 9 meses e 19 dias, ambos em regime fechado.

As investigações realizadas à época revelaram que Alesson teria sido o mandante do crime, motivado por questões pessoais. Francisco, por sua vez, foi apontado como o autor dos disparos que tiraram a vida de Viviane enquanto ela dirigia. A vítima já havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio em junho de 2012, nas mesmas circunstâncias e localidade.

A PC-AM pede o apoio da população para localizar os condenados. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo WhatsApp da Polinter, no número (92) 3667-7727, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo da identidade do denunciante é garantido.