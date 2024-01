Polícia busca homem suspeito por matar a companheira na Zona Leste de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está em busca de José Carlos da Silva Fabrício, de 24 anos, suspeito de cometer um crime de feminicídio contra sua companheira, Railane Cardoso Carvalho, de 22 anos. O crime ocorreu na segunda-feira (22/01) no bairro Paraquequara, localizado na zona leste de Manaus.

Segundo informações da delegada Marília Campello, coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NCF) da DEHS, o autor do crime disparou contra a cabeça da vítima e fugiu por uma área de mata nas proximidades.



A PC-AM faz um apelo à população para colaborar com informações que possam levar ao paradeiro de José Carlos da Silva Fabrício. Qualquer informação deve ser comunicada pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Redação AM POST