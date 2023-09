Polícia busca informações três homens desaparecidos em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), busca informações sobre o paradeiro de Jhonatan Henrique Holanda da Silva, de 39 anos; Raimundo Alessandro Ferreira Gonçalves, de 38 anos; e Peterson Douglas Salles Pinheiro, de 26 anos. Todos eles desapareceram em datas e locais distintos na capital amazonense.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), Jhonatan Henrique da Silva, 39, desapareceu no dia 11 de setembro, por volta das 16h, quando retornava do município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros da capital) para Manaus. Já Raimundo Alessandro Ferreira Goncalves, 38, desapareceu no sábado (16), após sair de casa, por volta das 20h, na rua São Joaquim, bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital.

Também foi registrado o desaparecimento de Peterson Douglas Salles Pinheiro, 26, ocorrido no domingo (17/09), por volta da meia-noite. Peterson foi visto pela última vez saindo de sua residência, localizada na rua Bem-te-vi, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

De acordo com a delegada Catarina Torres, titular da Deops, o apoio da população por meio do compartilhamento de imagens dos desaparecidos, principalmente por meio das redes sociais, é primordial para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

A PC-AM solicita a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

