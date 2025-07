Polícia busca jovem suspeito de matar homem em posto de gasolina por vingança no Amazonas

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas está em busca de Rafael da Silva de Lima, de 24 anos, suspeito de ser o autor do assassinato de Jamerson Araújo Ferreira, de 29 anos, ocorrido no dia 11 de julho de 2025, no município de Uarini, a cerca de 565 quilômetros de Manaus.

De acordo com o delegado Jailton Santos, titular da 58ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime teria sido motivado por uma rixa antiga entre os dois homens, relacionada a um envolvimento amoroso no passado. “A vítima foi atingida por um disparo nas costas e morreu no local. Em seguida, o suspeito fugiu”, detalhou o delegado.

A investigação revelou que os dois já haviam se desentendido em ocasiões anteriores. Em um dos episódios, Rafael teria agredido Jamerson e a namorada da vítima, reforçando o histórico de conflito entre eles. Além de ser investigado pelo homicídio, Rafael também possui suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O crime aconteceu em um posto de combustíveis, o que gerou forte repercussão local devido à violência do ato e ao histórico de desavenças entre vítima e suspeito. A Polícia Civil intensificou as diligências e pede o apoio da população para localizar Rafael.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números (92) 98548-3811, da 58ª DIP de Uarini, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

As investigações continuam em andamento para que o suspeito seja localizado e responsabilizado criminalmente.