Polícia busca pistoleiros que assassinaram homem no Shopping Ponta Negra, em Manaus

Começa a ‘caçada’ pelos suspeitos de crime na Zona Oeste de Manaus.

Por Marcia Jornalist

02/10/2025 às 10:29 - Atualizado em 02/10/2025 às 10:30

Notícias policiais – Na noite de quarta-feira (1°/10), Júlio César dos Santos das Chagas, foi executado em frente à loja do Flamengo, no Shopping Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

Apesar de ter sido socorrido e levado ao SPA Joventina Dias, no bairro da Compensa, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) informa que as equipes das Polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM) atenderam a ocorrência de forma conjunta e imediata. As autoridades trabalham para identificar os autores do crime.

A SSP-AM ressalta que as unidades destacadas contam com o apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência e da Polícia Científica.

Na mesma noite, a Polícia Civil, através do 19º Distrito Integrado de Polícia (Dip), iniciou a coleta de depoimentos de testemunhas e familiares de Júlio.

As imagens das câmeras de segurança do local estão sendo analisadas pela PC-AM, que segue em diligência com apoio do Sistema Paredão e da Polícia Militar para identificar e prender os suspeitos.

LEIA MAIS: Saiba quem era o homem executado no Shopping Ponta Negra em Manaus

As autoridades pedem que qualquer informação relevante sobre o caso seja encaminhada para ajudar nas investigações.

