Polícia busca suspeitos de executar empresário com 15 tiros em Manaus

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas está à procura de Ezequias Ramos dos Santos, conhecido como “Saci”, Rikarison da Costa Antão, o “Enrico”, e um adolescente de 17 anos, apontados como suspeitos de participar do assassinato do empresário Severino Gomes das Mercês, de 69 anos. O crime ocorreu no dia 17 de julho deste ano, dentro da casa da vítima, no bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os suspeitos, junto a outros três homens já presos na Operação Senectus, invadiram a residência e executaram o empresário com 15 disparos, na frente da própria neta. A ação, marcada pela ousadia e brutalidade, deixou moradores do Conjunto Duque de Caxias assustados.

Leia mais: Homem acusado de roubos é contido e agredido com terçado em embarcação no Amazonas; vídeo

PUBLICIDADE

As autoridades pedem a colaboração da população para localizar os foragidos. Informações podem ser repassadas anonimamente pelos telefones (92) 98118-9535 ou 181, do disque-denúncia.