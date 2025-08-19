Polícia captura cinco foragidos em operações em Manaus e Parintins

Notícias Policiais – Entre domingo (17) e terça-feira (19), cinco foragidos da Justiça foram capturados em diferentes ações policiais realizadas em bairros da zona norte de Manaus e no município de Parintins (a 369 quilômetros da capital).

A primeira prisão ocorreu no domingo (17), quando policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) patrulhavam a avenida Sumaúma, no bairro Monte das Oliveiras. No local, um homem de 29 anos, procurado por roubo, foi identificado e detido.

Na madrugada de segunda-feira (18), por volta de 1h10, agentes da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam outro foragido durante patrulhamento no beco Santa Mônica, bairro Colônia Terra Nova. O suspeito ainda tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou capturado.

Ainda na segunda-feira, às 15h, a Força Tática abordou um homem em um veículo na rua Matupiri, bairro Santa Etelvina. Após consulta, foi constatado que ele respondia por homicídio, ocultação de cadáver e tráfico de drogas.

Mais tarde, por volta das 19h, policiais da 26ª Cicom verificaram uma denúncia de tráfico de drogas na avenida Sálvia Vermelha, bairro Lago Azul. No local, um homem de 33 anos foi flagrado com três porções de oxi e maconha, além de dinheiro em espécie. Ele também possuía mandado de prisão em aberto.

Todos os presos em Manaus foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já na manhã desta terça-feira (19), em Parintins, policiais do 11º Batalhão da PM, com apoio da inteligência da Polícia Militar do Pará, capturaram um foragido apontado como responsável pelo fornecimento de drogas a municípios paraenses. Ele foi apresentado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade.

A Polícia Militar do Amazonas reforça que denúncias podem ser feitas pelo número 190, garantindo sigilo da identidade do denunciante.