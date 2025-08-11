A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Polícia Civil apreende 700 kg de cocaína avaliada em R$ 40 milhões em Manaus

Droga saiu da tríplice fronteira, passou pelo alto Solimões e tinha como destino final países da Europa.

Por Beatriz Silveira

11/08/2025 às 19:53

Notícias Policiais –  A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), divulgou nesta segunda-feira (11/08) detalhes da operação que resultou na apreensão de 700 quilos de cocaína pura e na prisão em flagrante de Pedro Rodrigues de Souza, 51 anos. A ação, avaliada em mais de R$ 40 milhões, ocorreu no bairro Vila Buriti, próximo ao Porto da Ceasa, zona sul de Manaus. O entorpecente estava armazenado em 19 sacos de fibra no interior de um caminhão baú.

Segundo o delegado-geral Bruno Fraga, as investigações apontaram que a droga tinha origem na região da tríplice fronteira e percorreu o alto Solimões antes de chegar ao município de Careiro, onde foi transferida de uma embarcação para o caminhão. De Manaus, o carregamento seguiria para Belém e, em seguida, para Recife, de onde seria exportado para países europeus.

A operação foi resultado de três meses de monitoramento, conduzidos pelo DRCO. O caminhão foi interceptado na manhã de quinta-feira (07/08), por volta das 6h, nas imediações do Porto da Ceasa. No momento da abordagem, Pedro Rodrigues foi preso e autuado por tráfico de drogas.

A delegada Isabelita Souza, adjunta do DRCO, ressaltou que o suspeito não possui antecedentes criminais e que as investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa. “Esse trabalho demonstra o empenho da Polícia Civil em combater o tráfico em todas as frentes, incluindo novas modalidades, como a entrada de drogas sintéticas no estado”, destacou.

O material apreendido foi encaminhado para perícia e o veículo utilizado no transporte permanece retido. O acusado passará por audiência de custódia e segue à disposição do Poder Judiciário.

