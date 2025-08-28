A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Polícia Civil busca por homem desaparecido no bairro Alvorada em Manaus

A PC-AM reforça à população que, em situações de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência.

Por Beatriz Silveira

28/08/2025 às 19:28

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops), divulgou nesta semana a imagem de Henison José Costa de Andrade, de 44 anos, que está desaparecido desde a última terça-feira (26/08).

De acordo com o boletim, Henison foi visto pela última vez na rua Loris Cordovil, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. No momento do desaparecimento, ele usava uma camisa cinza e calça jeans.

A PC-AM reforça à população que, em situações de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. O procedimento pode ser realizado em qualquer delegacia do estado, sendo fundamental apresentar documentos pessoais da vítima, relatar com detalhes o último local em que foi vista, além de fornecer características físicas e uma foto recente para auxiliar na investigação.

Leia também: Prefeito de Caapiranga, Matulinho Braz, tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral do Amazonas

A colaboração da sociedade é considerada essencial para localizar pessoas desaparecidas. A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Henison seja repassada por meio dos números (92) 3667-7713, pertencente à Deops, ou pelo 181, canal da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

O caso está sob investigação, e familiares aguardam informações que possam contribuir para o reencontro de Henison José Costa de Andrade.

 

