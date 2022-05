Polícia Civil começa a investigar morte de Cabo da PM em casa onde houve triplo homicídio em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil começa as investigações na morte do Cabo da Polícia Militar, Isaías Filho, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (4), na rua Praia do Forte, na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na zona Oeste.

Um dia antes, três homens foram assassinados na mesma residência em que o Cabo foi encontrado.

De acordo com informações de moradores Isaías frequentava o local nos fins de semana, e era amigo dos homens que foram assassinados no dia anterior.

A polícia afirma que a vítima era morador antigo da região, e não descarta a possibilidade dele estar envolvido com o tráfico de drogas.

Isaías não estava a serviço no momento do crime. Ele teria pulado na casa por volta das 3 horas da manhã e não havia retornado, a esposa do Cabo pela parte da manhã ligou para a polícia relatando o desaparecimento.

No dia anterior a polícia havia encontrado drogas dentro da residência.

Em nota, a Polícia Militar informou que irá acompanhar as investigações por parte da Polícia Civil (PC) sobre a morte do cabo. E que irá intensificar o policiamento na área para ajudar nas buscas pelos autores do crime.