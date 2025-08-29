Polícia Civil cumpre mandados contra condenados por crimes sexuais contra crianças em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (Polinter), cumpriu mandados de prisão contra dois homens condenados definitivamente por crimes sexuais contra crianças. As prisões ocorreram nesta sexta-feira (29), em diferentes zonas de Manaus, e fazem parte da atuação estratégica da unidade no combate à criminalidade.

O primeiro preso foi um homem de 48 anos, condenado a 30 anos e nove meses de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. O caso ocorreu no contexto doméstico e foi caracterizado por abusos progressivos e contínuos, em que o agressor se aproveitou da relação de confiança com a vítima. O crime causou impactos psicológicos graves. A captura aconteceu por volta das 11h20, no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital.

O segundo caso envolveu um homem de 50 anos, sentenciado a nove anos e quatro meses de prisão pelo estupro de uma criança em 2018. O crime aconteceu na casa do autor, local frequentado pela vítima devido à convivência com as filhas do agressor. O mandado foi cumprido no bairro Cachoeirinha, zona sul, às 10h40.

O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, destacou a gravidade desses crimes e a necessidade de vigilância social. “Os abusos sexuais contra crianças não se limitam ao ambiente familiar. Muitas vezes ocorrem em locais de convivência, onde o agressor se aproveita da confiança. A sociedade deve estar atenta e denunciar sempre que suspeitar”, ressaltou.

Já o delegado Fábio Aly, titular da Polinter, enfatizou que os resultados refletem a modernização e eficiência da unidade. Além das prisões por crimes sexuais, três mandados de prisão civil por inadimplência de pensão alimentícia também foram cumpridos durante a operação.

A PC-AM reforça a importância da colaboração da população. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp da Polinter, no número (92) 3667-7727, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo é garantido.