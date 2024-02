Polícia Civil de Itapiranga transfere seis detentos para Unidade Prisional de Itacoatiara no AM

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga, realizou na última sexta-feira (16/02) a transferência de seis detentos para a unidade prisional do município de Itacoatiara, localizado a 176 quilômetros de Manaus. Os indivíduos respondem por crimes graves, incluindo homicídio, furto a residências e estupro de vulnerável.

O delegado Aldiney Nogueira, responsável pela 38ª DIP, informou que a transferência foi efetuada com autorizações judiciais emitidas pela Comarca de Itapiranga e pela Primeira Vara de Itacoatiara. Entre os detentos, destaca-se um homem de 41 anos, responsável por um homicídio que chocou a comunidade em 2022, quando desferiu 39 facadas em seu desafeto.

Outro caso de grande repercussão envolve um homem de 73 anos, que já cumpriu pena de 10 anos por abusos sexuais contra três enteadas entre 2005 e 2010. Posteriormente, em 2023, foi novamente preso por estupro de vulnerável, desta vez contra a filha de uma mulher com quem mantinha relacionamento afetivo.

Os seis detentos, agora sob custódia do sistema prisional do Estado, aguardam julgamento e estão à disposição do Poder Judiciário do Amazonas para responderem pelos crimes pelos quais são acusados.

Redação AM POST