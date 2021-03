Polícia Civil deflagra operação e prende cinco pessoas em Novo Airão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão (a 115 quilômetros em linha reta da capital), com apoio operacional do grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), cumpriu nesta quinta-feira (25/03), às 6h, cinco mandados de prisão e de busca e apreensão no município, pelos crimes de roubo, tráficos de drogas e associação criminosa. As prisões ocorreram nas residências dos infratores, em pontos distintos do município.

De acordo com o delegado Renato Simões, que coordenou a operação, os mandados em nome dos infratores foram expedidos pelo juiz Túlio de Oliveira Dorinho, titular da Comarca de Novo Airão. “Durante as diligências, foram apreendidas armas de fogo, munições e insumos para o tráfico de drogas no município”, ressaltou a autoridade policial.

Procedimentos – Os indivíduos foram encaminhados até a 77ª DIP, onde irão responder pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles irão permanecer custodiados na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

*Com informação da Assessoria de Imprensa